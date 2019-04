Hoje às 16:09 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado brasileiro Galeno, que está em Vila do Conde emprestado pelo F. C. Porto, falhou o treino desta terça-feira "depois de ter sofrido uma entrada dura que lhe deixou marcas na perna", na derrota frente ao Aves. Rio Ave corrige "imagem errada" que, "quem ajuíza", tem do jogador

"Galeno é, seguramente, um dos jogadores que mais faltas sofre no decorrer das partidas (algo que já foi por diversas vezes referido) e que menos vezes vê serem sancionadas ou justamente penalizadas as infrações que sofre. A imagem errada, generalizada por quem ajuíza, de que o jogador facilita ou simula a falta, penaliza sempre o atleta, que termina quase todos os jogos com mazelas físicas por entradas mais viris. Jogo após jogo, Galeno sofre entradas duras, agarrões ou obstruções que nunca são consideradas como tais", escreveu o Rio Ave, no boletim do treino desta terça-feira.

O alerta vem acompanhado pelo vídeo da situação que terá impedido o jogador de participar no treino de preparação para o jogo da próxima jornada, frente ao Sporting, em Alvalade.

Nelson Monte, que continua em fase de tratamento e ginásio no pós operatório a um tornozelo, foi outra das baixas no ensaio. Nessa sessão, os titulares do jogo com o Aves fizeram recuperação ativa, com Rúben Semedo mais limitado por ter sido suturado no sobrolho devido ao choque com um adversário.