Rio Ave goleia Sporting e já é segundo

O Rio Ave recebeu e venceu, por 5-2, o Sporting, esta segunda-feira, em jogo da Liga Revelação.

A equipa de sub-23 do Rio Ave goleou esta segunda-feira o Sporting, em Vila do Conde, em jogo da 8ª jornada da Liga Revelação. Esta foi a terceira derrota do Sporting na competição, que continua a ser liderada pelo Benfica.



Costinha abriu o marcador logo aos cinco minutos, com o Sporting a responder por Mitrovski, aos 17. Contudo, o Rio Ave viria a fazer o 2-1 antes do intervalo, por intermédio de Jaiminho.

Na segunda parte, o Sporting entrou a todo o gás e Daniel Bragança restabeleceu a igualdade aos 54 minutos. Os vilacondenses voltaram à ribalta, aos 68 minutos, na sequência de um livre direto muito bem executado por Miguel Rodrigues. Nos instantes finais do encontro, os leões não conseguiram acompanhar o ritmo do Rio Ave, que dilatou a vantagem por Marco André Silva e Vitó.



Com este resultado, o Rio Ave sobe até ao segundo lugar, com 15 pontos, enquanto o Sporting segue na quinta posição da tabela, com 13.