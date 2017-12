Rio Ave indignado com notícia sobre viciação de resultados

JN Ontem às 21:47 Facebook

O Rio Ave mostrou-se, esta quarta-feira, indignado e espantado com as notícias divulgadas esta quarta-feira sobre as suspeitas de viciação de resultados que recaem sobre quatro jogadores do clube.

O Rio Ave diz não ter qualquer informação sobre o caso, revelando que, há seis meses, elementos do clube foram notificados para um processo que se encontra em segredo de justiça e que estes "prestaram toda a colaboração solicitada".

Os vila-condenses referiram, ainda, que consideram "estranho" que o processo seja comentado quando tanto o clube como os visados não têm qualquer "informação sobre os mesmos". Salientaram que mantêm a "total confiança nos intervenientes, bem como o desejo de ver esta situação resolvida, indo até às últimas consequências para que a verdade seja totalmente apurada lembrando e reforçando o que à data do acontecimento (jogo com o Feirense) foi comunicado".

Recorde-se que, esta quarta-feira, a SIC avançou que quatro jogadores do Rio Ave terão sido pagos para perder no jogo frente ao Feirense, em Santa Maria da Feira, na época passada, que a equipa da casa venceu por 2-1.