Rio Ave reage à alegada manipulação de resultados

O Rio Ave emitiu um comunicado no qual afirma desconhecer totalmente a existência de uma investigação da Polícia Judiciária (PJ) sobre uma alegada manipulação de resultados.

No comunicado emitido este sábado no site oficial do clube, os vila-condenses afirmam desconhecer "a existência ou a essência do processo em causa, estando alheio a qualquer investigação que decorra dos factos narrados pela imprensa sobre o pretenso aliciamento de jogadores num jogo com o SL Benfica à data da época de 2015/16".

O Rio Ave exige, ainda, "a máxima celeridade no apuramento da verdade material, não abdicando que seja esta verdade material e não a formal que encerrará estes casos", garantido que "não passará impune quem, sob um pretenso dever de informar, se prestou a um papel infame, em nada dignificando a classe, a profissão, o futebol e todas as regras de convivência em sociedade".

Recorde-se que foi este sábado noticiado que a PJ está a investigar a possibilidade de ter havido manipulação do resultado da visita do Benfica a Vila do Conde, a 24 de abril de 2016, em jogo a contar para a 31.ª jornada da edição de 2015/16 da I Liga e que os encarnados venceram por 1-0, com um golo do mexicano Raúl Jimenez, aos 73 minutos.