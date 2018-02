Rio Ave regressa aos triunfos e prolonga jejum do Marítimo

Hoje às 18:49 Facebook

Depois de duas derrotas consecutivas, o Rio Ave voltou, este sábado, a vencer na Liga portuguesa, batendo, em casa, o Marítimo por 3-0, em jogo da 22.ª jornada.

Pelé, aos 28 minutos, na conversão de uma grande penalidade, João Novais, aos 39, e Diego Lopes, aos 74, marcaram os golos dos vila-condenses, que assim reforçam o quinto lugar, com 36 pontos.

O Marítimo, que somou o oitavo jogo sem vencer no campeonato, ocupa o oitavo lugar, com os mesmos 29 pontos do V. Guimarães, que, este domingo, visita o Boavista.