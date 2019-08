Rio Ave-V. Guimarães adiado devido a problema com bancada nascente

Hoje às 20:53 Facebook

O jogo da primeira jornada entre Rio Ave e V. Guimarães, agendado para o próximo domingo, às 20.30 horas, foi adiado devido a um problema na bancada nascente do estádio do clube vila-condense, tendo sido remarcado para 8 de setembro, em hora a indicar.

A Liga de Clubes emitiu um comunicado no qual informa que após realizar uma vistoria técnica ao Estádio do Rio Ave, solicitou "a obtenção de um parecer das condições estruturais da bancada nascente do recinto".

"A Rio Ave Futebol Clube, Futebol SDUQ, atenta e veladora das suas responsabilidades, solicitou ao Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP) uma avaliação estrutural à bancada do estádio, construído em 1984", pode ler-se no documento.

O relatório foi conhecido na quinta-feira, dia 8, tendo os engenheiros do ISEP verificado que "a estrutura da bancada nascente levanta algumas dúvidas quanto à sua deterioração, sendo necessária uma melhor avaliação técnica complementar que identifique o tipo de intervenção a executar".

Após reunião entre os dois clubes, foi decidido o adiamento do jogo para o dia 8 de setembro.