Rio Ave vai demolir bancada que está interditada

O Rio Ave anunciou, esta segunda-feira, que vai avançar para a demolição da bancada nascente do estádio, que está interditada ao público desde o início da época, devido a problemas estruturais.

A decisão foi tomada depois de o clube vila-condense ter recolhido análises de novas avaliações e observações sobre as condições da infraestrutura.

A demolição vai acontecer assim que estejam concluídas as obras de construção da nova academia do clube, permitindo que todos os serviços e estruturas de apoio às camadas jovens, que estão atualmente instaladas no interior da bancada, e que por enquanto vão continuar a funcionar no local, sejam transferidos para a nova academia.

O emblema vila-condense informou, ainda, que "de acordo com o relatório sobre as condições estruturais da bancada, será mantida a decisão de não utilização deste espaço no que se refere à sua ocupação por adeptos em dias de jogo".

O Rio Ave reitera que vai "desde já, abrir uma consulta a entidades com experiência comprovada na área, tendo em vista uma nova estrutura", mas garante que "a prioridade serão as obras de construção da academia da formação".