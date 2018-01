Rio Ave vence Boavista e consolida quinto lugar na Liga

Hoje às 20:08 Facebook

O Rio Ave venceu, neste domingo, em casa, o Boavista, por 2-0, em jogo da 19.ª jornada da Liga de futebol. Guedes e Yuri Ribeiro apontaram os golos dos vila-condenses.

A equipa de Vila do Conde adiantou-se cedo no marcador, com um golo de Guedes, aos 14 minutos, tendo confirmando o triunfo perto do final da partida (90 minutos), por intermédio de Yuri Ribeiro.

Com esta vitória, o Rio Ave consolidou a quinta posição no campeonato, agora com 33 pontos, enquanto o Boavista se mantém no oitavo posto, com 24, correndo, no entanto, o risco de vir a ser ultrapassado.