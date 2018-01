Rio Ave vence no Restelo com golo no último segundo

Hoje às 21:13 Facebook

O Rio Ave isolou-se este domingo no quinto lugar da I Liga, ao vencer por 2-1 no reduto do Belenenses, em encontro da 18.ª jornada resolvido por um livre direto de Francisco Geraldes, aos 90+6 minutos.

A formação de Vila do Conde esteve na frente do marcador, graças a um tento de Guedes, aos 37 minutos, mas, na segunda parte, aos 53, os anfitriões ainda restabeleceram a igualdade, por intermédio do montenegrino Marko Bakic, aos 53.

Os comandados de Miguel Cardoso passam a somar 30 pontos, mais dois do que o Marítimo, sexto, enquanto a formação do Restelo, que acabou reduzida a 10 unidades, por expulsão de Yebda aos 90+3 minutos, continua no 11.º posto, com 19.

Na próxima jornada, o Rio Ave recebe o Boavista e o Belenenses defronta o Marítimo na Madeira.