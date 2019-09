Rio Ave volta a espantar Alvalade. Agora para a Taça da Liga

Ontem às 22:41 Facebook

Segunda vitória do Rio Ave esta época em Alvalade, desta vez para a Taça da Liga. Esta quinta-feira, os golos de Ronan e de Lucas Piazon fizerem lei (2-1) e agudizaram a ainda mais a crise sportinguista.

Naquele que terá sido o último jogo de Leonel Pontes ao comando da equipa principal do Sporting (Silas deverá ser apresentado como novo treinador dos "leões" já esta sexta-feira), o Rio Ave foi o primeiro a marcar, num contra-ataque conduzido e concluído por Ronan (32 m). Foi o único lance da equipa vila-condense, em toda a primeira parte, concluído com remate à baliza de Luís Maximiniano, guarda-redes que, aos 20 anos, teve a estreia absoluta na baliza dos leões.

O Sporting chegou ao empate três minutos depois, com um remate de Bruno Fernandes. A bola desviou em Diogo Figueiras e enganou o guarda-redes Paulo Vítor (35 m).

No segundo tempo, o Sporting entrou mais dominador, mas foi o Rio Ave que voltou a marcar. Lucas Piazon disparou para o 2-1 final (83 m) e a equipa vila-condense festejou o segundo triunfo da época em Alvalade, após a vitória (3-2) da quarta jornada da primeira liga, a 31 de agosto.

E assim continua a crise leonina: em nove jogos oficiais, duas vitórias, dois empates e cinco derrotas.

No outro jogo da primeira jornada do grupo C, disputado na quarta-feira, o Portimonense derrotou o Gil Vicente, em Barcelos, por 2-1.