Rio Ave volta a ganhar três meses depois

A primeira vitória de Daniel Ramos no comando dos vila-condenses colocou um ponto final na série ganhadora do Marítimo, que ia em três triunfos consecutivos.

Um golo de Diego Lopes, aos 52 minutos, outro de Schmidt, aos 90 na sequência de um penálti descortinado pelo video-árbitro, chegaram e sobraram para o Rio Ave ganhar ao Marítimo (0-2), no Funchal, em jogo disputado esta segunda-feira, e acabar com uma seca de vitorias na Liga, que durava desde 27 de outubro.

Este triunfo foi também o primeiro de Daniel Ramos no comando técnico dos vila-condenses e deixa o Rio Ave com 24 pontos no campeonato.

Já o Marítimo, que vinha de três vitórias seguidas sob orientação de Petit, mantém os 20 pontos e pode cair para o 14.º lugar da classificação.