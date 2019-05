Ristosvki: "Bruno Fernandes tem de ficar, senão estamos f..."

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Quando a equipa do Sporting fazia o percurso do Jamor para o Estádio de Alvalade, para festejar a conquista da Taça de Portugal, Ristovski surpreendeu tudo e todos ao pedir para Bruno Fernandes ficar no plantel.

O camisola oito, capitão da equipa leonina, vestiu a pele de jornalista da Sporting TV e começou a entrevistar o plantel no autocarro. E depois de ter brincado com a situação de Wendel, detido esta semana após ter sido apanhado a conduzir sem carta, chegou a Ristovski.

E o macedónio surpreendeu tudo e todos ao pedir, em bom português, a permanência de Bruno Fernandes no plantel: "O nosso capitão tem de ficar, senão estamos f...", atirou.

Veja o momento: