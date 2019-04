Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:47 Facebook

Baixa para o clássico desta quarta-feira, Ristovski não deixou de vibrar com a vitória do Sporting frente ao Benfica e, no final do encontro, "agradeceu" o golo a Bruno Fernandes.

Através das redes sociais, o macedónio partilhou o momento em que beija o pé esquerdo do médio português.

Recorde-se que, esta quarta-feira, o Sporting venceu (1-0) o Benfica na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal e carimbou um lugar no Jamor.