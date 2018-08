Ristovski e Bas Dost titulares frente ao Aves na final da Taça

Sofia Esteves Teixeira 20 Maio 2018 às 16:26 Facebook

O Sporting e o Aves defrontam-se, este domingo, na final da Taça de Portugal. Ristovski é a principal novidade no onze dos leões. Bas Dost, o jogador mais afetado pelas agressões em Alcochete, também vai a jogo.

Para o duelo deste domingo, Jorge Jesus não poderá contar com os lesionados Bruno César, Rafael Leão, André Pinto e Piccini. Do lado do Aves, que se estreia numa final da Taça de Portugal, a equipa está na máxima força.

Onze do Aves: Quim, Rodrigo, Ponck, Diego Galo, Nélson Lenho, Tissone, Vítor Gomes, Braga, Amilton, Nildo e Guedes.

Onze do Sporting: Rui Patrício, Ristovski, Coates, Mathieu, Fábio Coentrão, Gelson, William, Battaglia, Acuña, Bruno Fernandes e Bas Dost.

O pontapé de saída está marcado para as 17.15 horas. A arbitragem estará a cargo de Tiago Martins (Lisboa) e o videoárbitro será Artur Soares Dias (Porto).