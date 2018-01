Ristovski é novidade nos 19 convocados do Sporting

Hoje às 15:44 Facebook

O lateral-direito macedónio Ristovski é a única novidade nos convocados do Sporting para a visita desta quarta-feira ao Benfica (21.30), em jogo da 16.ª jornada da I Liga de futebol, com Jorge Jesus a chamar 19 jogadores.

O técnico do Sporting, Jorge Jesus, repete a convocatória que fez para a Taça da Liga, no jogo com o Belenenses, numa lista também com o defesa-esquerdo Fábio Coentrão, que tem realizado trabalho individual.

O lateral regressa à Luz, tendo sido campeão pelo Benfica na época 2009/2010 e, no final da seguinte, foi transferido para o Real Madrid, que no último mercado de verão o emprestou ao Sporting.

Após o jogo da Taça da Liga, Coentrão, Bruno Fernandes e Gelson Martins tiveram problemas musculares, mas foram convocados e tudo indica que estão aptos para o jogo de hoje à noite.

O Benfica, terceiro classificado, com 36 pontos, recebe o Sporting, segundo, com 39 - os mesmos pontos do líder F. C. Porto -, em jogo da 16.ª jornada da I Liga, arbitrado por Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa.

Lista de 19 convocados:

- Guarda-redes: Rui Patrício e Salin.

- Defesas: Coates, Coentrão, André Pinto, Mathieu, Piccini e Ristovski.

- Médios: Bruno Fernandes, Bryan Ruiz, William, Acuña, Battaglia, Bruno César, Gelson Martins e Palhinha.

- Avançados: Doumbia, Bas Dost e Podence.