Ristovski é baixa confirmada do Sporting para o clássico frente ao Benfica, a contar para a segunda mão das meias-finais Taça de Portugal. O Conselho de Disciplina confirmou, esta terça-feira, a aplicação de um jogo de suspensão ao jogador.

O lateral-direito do Sporting foi expulso a três minutos do fim do tempo regulamentar do encontro de sábado frente ao Chaves, a contar para a Liga, que os leões venceram por 3-1. Tal decisão foi criticada pelo clube de Alvalade, que afirmou tratar-se de uma falta leve e pediu a despenalização.

Marcel Keizer ainda convocou o macedónio para o clássico de quarta-feira, frente ao Benfica, mas o Concelho de Disciplina deitou por terra as esperanças de o holandês poder contar com o jogador, já que confirmou, na reunião desta terça-feira, a aplicação de um jogo de suspensão a Ristovski. O lateral-direito falha, por isso, o reencontro dos leões com o Benfica em Alvalade.

Recorde o lance que ditou a expulsão de Ristovski: