Ristovski falha mesmo jogo com Benfica

Ristovski vai falhar o dérbi com o Benfica, esta quarta-feira, após o Conselho de Disciplina ter chumbado o recurso apresentado pelo Sporting.

Ristovski vai mesmo falhar o dérbi desta quarta-feira entre o Sporting e o Benfica, a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

O lateral-direito dos leões foi expulso frente ao Chaves, no último jogo para o campeonato, mas o clube de Alvalade apresentou um recurso junto do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

No entanto, o recurso apresentado pelo Sporting foi chumbado após apreciação do Conselho de Disciplina, tendo Manuel Mota e Vasco Santos, árbitro e VAR do encontro com o Chaves, respetivamente, sido ouvidos e mantido a opinião quanto à expulsão de Ristovski.

Assim, o montenegrino é carta fora do baralho para Marcel Keizer, que tenta levar o Sporting à final da Taça de Portugal, após já ter conquistado a Taça da Liga pelos leões. No entanto, os verdes e brancos partem em desvantagem para o dérbi, pois perderam por 2-1 frente ao Benfica no Estádio da Luz, no embate da primeira mão.