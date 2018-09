Ristovski, Mathieu e Nani no onze do Sporting

Hoje às 19:06 Facebook

José Peseiro, técnico do Sporting, apresenta três novidades no onze inicial, para o jogo desta quinta-feira (20 horas, SIC), em casa, com o Qarabag, do Azerbaijão, referente à primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa de futebol.

Ristovski, Mathieu e Nani então entre as apostas do treinador José Peseiro, para o primeiro encontro europeu da época, da equipa leonina.

Onze inicial do Sporting: Salin; Ristovski, Mathieu, Coates e Acuña; Gudelj e Battaglia; Raphinha, Bruno Fernandes, Nani e Montero.