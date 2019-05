Ristovski pede desculpa pela expulsão: "Lamento profundamente"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:46 Facebook

Após ter sido expulso no encontro frente ao Tondela, que terminou empatado (1-1), Ristovski fez questão de deixar um pedido de desculpas aos adeptos e colegas de equipa nas redes sociais.

O Sporting empatou (1-1) este sábado frente ao Tondela e viu chegar ao fim a esperança de conseguir o segunda lugar na Liga. Os leões ficaram reduzidos a dez ainda na primeira parte, após a expulsão de Ristovski. O macedónio pisou Delgado dentro da área e o árbitro Tiago Martins considerou o lance como agressão.

Este domingo, Ristovski, que assim fica impedido de defrontar o F. C. Porto na última jornada da Liga, fez questão de deixar um pedido de desculpas, salientando que está "triste".

"A todos os meus Colegas e todos Sportinguistas, devo dizer que lamento mais uma situação em que me vi envolvido... Acreditem que lamento profundamente o que que se passou ontem, estou triste por voltar a passar por isto e acreditem que me custa muito. Resta-me seguir em frente, agradecer a vossa força e acreditar que no futuro as coisas vão correr melhor. Contem comigo porque eu nunca vou desistir", pode ler-se na publicação.