Ristovski poderia ter jogado na Luz mas redução do castigo chegou tarde

Ristovski, punido com dois jogos de suspensão após a expulsão no jogo frente ao Vitória de Setúbal, podia ter sido opção para o jogo desta quarta-feira, frente ao Benfica, mas a decisão do Conselho Disciplina já não foi tomada a tempo do jogo no Estádio da Luz.

Expulso no encontro frente ao Vitória de Setúbal, por protestos, a contar para a liga, Ristovski foi punido pelo Conselho de Disciplina com dois jogos de castigo, ficando indisponível para os dérbis frente ao Benfica.

Na reunião desta quarta-feira, dia do segundo encontro com os encarnados, o Conselho de Disciplina decidiu reduzir o castigo do macedónio, após recurso do Sporting, para um jogo, pelo que o lateral dos leões ficaria, assim, disponível para o duelo no Estádio da Luz, para a Taça de Portugal. No entanto, a despenalização já não foi a tempo do jogo, tal como referiu Marcel Keizer após o dérbi desta quarta-feira.

"Soubemos do Ristovski três horas antes do jogo. Talvez tenha sido um pouco tarde", disse o holandês.