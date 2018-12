Ristovski, Raphinha, Petrovic e Salin titulares frente ao Feirense

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:48 Facebook

O Sporting defronta, este sábado, o Feirense na terceira jornada da fase de grupos da Taça da Liga. Ristovski, Raphinha, Petrovic e Salin são as novidades no onze dos leões.

Para este encontro, Keizer não poderá contar com os lesionados Renan Ribeiro, Battaglia, Nani, Wendel e Montero. Do lado da equipa da casa, Nuno Manta Santos não pode contar com os lesionados João Silva e Edson Farias.

Para passar à próxima fase da competição, os leões têm obrigatoriamente de vencer. O Feirense só tem de empatar.

Onze do Feirense: ​Brígido, Diga, Bruno Nascimento, Philipe Sampaio, Vítor Bruno; Babanco, Tiago Silva, Crivellaro; Sturgeon, Edinho e Luís Machado.

Onze do Sporting: Salin; Ristovski, Coates, Mathieu, Acuña; Petrovic, Miguel Luís, Bruno Fernandes; Raphinha, Bas Dost e Diaby.

O pontapé de saída está marcado para as 19.45 horas. A arbitragem estará a cargo de Rui Costa (Porto).