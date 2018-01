Ristovski titular frente ao Marítimo

JN Hoje às 16:53, atualizado às 17:20 Facebook

O Sporting recebe, este domingo, o Marítimo em jogo a contar para a 17.ª jornada da liga. Jorge Jesus fez quatro alterações no onze leonino em relação ao dérbi: André Pinto, Ristovski, Bryan Ruiz e Podence vão a jogo nos lugares de Mathieu, Piccini, Acuña e Battaglia.

No histórico de confrontos entre as duas equipas, o Sporting apresenta um claro domínio, já que venceu 27 das 37 partidas que foram disputadas em Alvalade, a contar para a liga. Os leões apenas perderam quatro vezes e somam, ainda, seis empates.

Para o duelo deste domingo, Jorge Jesus não poderá contar com Jonathan Silva e Mathieu, lesionados, e com o castigado Bruno César. Do lado dos madeirenses, os lesionados Fábio China, Pablo e Erdem Sen e o castigado Cléber não vão a jogo.

Onze do Sporting: Patrício, Ristovski, Coates, André Pinto, Coentrão, Gelson, William, Bruno Fernandes, Bryan Ruiz, Podence e Bas Dost.

Onze do Marítimo: Charles, Bebeto, Drausio, Diney, Luís Martins, Gamboa, Fábio Pacheco, Edgar Costa, Fabrício Baiano, Filipe Oliveira e Rodrigo Pinho.

O pontapé de saída está marcado para as 18 horas e a arbitragem estará a cargo de Carlos Xistra (Castelo Branco). Bruno Esteves será o videoárbitro.