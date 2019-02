Ristovski e Diaby titulares no Sporting frente ao Feirense

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:57 Facebook

O Sporting defronta este domingo o Feirense, em Santa Maria da Feira, na 21.ª da jornada da Liga. Ristovski e Diaby estão de regresso ao onze dos leões. Ilori e Borja estreiam-se na liga.

Para este encontro, Keizer não poderá contar com os lesionados Nani, Mathieu, André Pinto e Battaglia. Do lado da equipa da casa, são várias as baixas, todas por lesão: Caio, Brígido, Tiago Mesquita, Phillipe Sampaio, Edson Farias, Babanco, Luís Machado e Edinho.

Onze do Feirense: André Moreira; Diga, Briseño, Flávio Ramos e Vítor Bruno; Marco Soares e Cris; José Valencia, Tiago Silva e Sturgeon; João Silva.

Onze do Sporting: Renan; Ristovski, Coates, Ilori e Borja; Gudelj, Wendel e Bruno Fernandes; Diaby, Bas Dost e Acuña.

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas. A arbitragem estará a cargo de Manuel Mota (Braga) e o VAR será Bruno Esteves (Setúbal).