River Plate conquista Supertaça sul-americana

O River Plate conquistou a Supertaça sul-americana, após vencer o Athletico Paranaense, por 3-0, no segundo jogo da final.

Após o clube brasileiro, detentor da Taça sul-americana e onde atua o ex-portista Lucho González, ter ganho a primeira mão, por 1-0, os argentinos, vencedores da Taça dos Libertadores, deram a volta à final em casa, acabando por celebrar a conquista do troféu perante os seus adeptos.

Com o ex-benfiquista Enzo Pérez entre os titulares, o River Plate apontou os três golos no decorrer da segunda parte. Ignacio Fernández, aos 65 minutos, assinou o 1-0 e empatou a final, pertencendo a Lucas Pratto, no primeiro minuto de compensação, o tento do 2-0, que virou a eliminatória a favor do conjunto de Buenos Aires.

Aos 90+5, quando o Athletico Paranaense já em desespero procurava o golo do empate na final. Matías Suárez acabou com as dúvidas quanto ao vencedor da competição, estabelecendo o resultado final de 3-0 (3-1 no agregado da eliminatória).

Foi a terceira vez que o River Plate, orientado por Marcelo Gallardo, conquistou a Supertaça Sul-americana, depois dos êxitos em 2015 e 2016.