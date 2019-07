Robben anuncia fim da carreira

Hoje às 19:16 Facebook

Aos 35 anos, o internacional holandês Arjen Robben decidiu retirar-se dos relvados.

Arjen Robben anunciou, esta quinta-feira, o adeus ao futebol, depois de 18 anos como profissional, ao serviço de clubes como o PSV, Chelsea, Real Madrid e Bayern de Munique. Aos 35 anos, o extremo pendura as chuteiras, numa decisão que o próprio classificou como "a mais difícil de todas".

"Foi, sem dúvida, a mais complicada de tomar, porque o meu coração e a minha cabeça entraram em choque. Por um lado, continuo a amar o jogo e com a convicção de que podia conquistar o mundo. Por outro, existe a realidade crua de que já não sou o miúdo de 16 anos que nem sabia o que era uma lesão", disse o internacional holandês, que no final da época passada terminou o contrato com o Bayern e chegou a ponderar um regresso ao PSV, que acabou por não se confirmar.

Durante 18 anos, Robben fez 698 jogos e marcou 242 golos. Foi oito vezes campeão da Alemanha pelo Bayern, clube ao serviço do qual também conquistou a Champions e a Supertaça Europeia, em 2014, e duas vezes campeão de Inglaterra pelo Chelsea. Ganhou ainda uma Liga espanhola pelo Real Madrid e um campeonato holandês pelo PSV.