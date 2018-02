"Rockstar" Pablo Osvaldo de volta aos relvados

Hoje às 19:43 Facebook

O futebolista que passou pelo F.C. Porto - lembram-se? - tinha anunciado o final da carreira e o "ódio ao futebol" para se dedicar só à música. Aos 32 anos, assinou contrato por um clube da terceira divisão argentina e volta à ação já em março.

O craque italo-argentino que, um dia, ali pela época de 2015-16, jogou no F. C. Porto - jogou é uma forma de expressão (entrou em 12 partidas dos dragões e marcou um golo, só para amostra) - é o mesmo Pablo Osvaldo que ainda há poucos meses, em novembro último, dizia em entrevista ao jornal francês L´'Équipe, que tinha "ódio ao futebol".

Retirado dos relvados desde setembro de 2016, após uma última comissão de serviço no Boca Juniores, o nativo de Buenos Aires não teve a habitual síndrome da retirada e saiu de cena a cantar felicidade, na banda Barrio Viejo. Literalmente, porque logo andou a correr a Argentina, noutros palcos, com o grupo de amigos.

Vocalista de méritos, Pablo confessou-se: "Faço da música um sonho. Agora sou feliz. O futebol não era para mim. Não fazia outra coisa porque era o meu trabalho, mas, nos finais da carreira, comecei a detestar o futebol. E dei-me ainda mais conta disso no Boca Juniores. Foi uma experiência muito má. Nem me dava para sair de casa. Não podia continuar. Nem por dinheiro. Mesmo que um clube chinês ou um campeão da Europa me desse milhões, preferia parar, beber as minhas cervejas e comer um bom assado", disse este globetrotter da bola, que, além do F. C. Porto, fez carreira em muitos outros clubes de prestígio, como a Fiorentina, o Espanyol, a Roma, o Southampton, a Juventus, ou Inter.

Segue-se o Talleres de Remedios de Escaladas, um clube de bairro da Buenos Aires, onde o sulfuroso Osvaldo, de 32 anos, poderá, como sempre quis, conciliar o futebol com a vida de rockstar e com um certo quotidiano de vertigem. A bola começa a pinchar em março e os adeptos do Talleres já suspiram pelo primeiro golo de "Simba", assim baptizado pela imprensa italiana, com o nome do rei leão da Walt Disney.