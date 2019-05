Rodrigo agrada a Conceição

Arnaldo Martins Hoje às 12:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Lateral direito, que esteve em alta no Aves, é jogador do Grémio Anapólis e já alinhou na equipa B dos dragões, onde foi campeão nacional da 2.ª Liga

Com a saída de Militão (Real Madrid) e Maxi Pereira, os dragões estão no mercado à procura de um lateral direito que possa fazer concorrência a Manafá. Rodrigo Soares, 26 anos, que esteve ao serviço do Aves, é um dos nomes referenciados e já tem um passado na casa azul e branca.

O lateral direito chegou há Invicta há quatro anos e alinhou em 19 jogos pela equipa B, ficando ligado à conquista do campeonato da 2.ª Liga, em 2015/16. Na época seguinte, Rodrigo foi novamente utilizado nos bês e, em janeiro, rumou até Trás-os-Montes, onde se estreou com a camisola do Chaves na Liga principal, disputando oito jogos.

Nas últimas duas épocas, o lateral afirmou-se no Aves, sendo um dos elementos mais utilizados. No último campeonato, Rodrigo fez 41 jogos e ainda apontou quatro golos, todos de bola parada (três penáltis e um livre direto).

O jogador apresenta características que agradam à SAD portista e ao treinador Sérgio Conceição, mas a concorrência, sobretudo do mercado estrangeiro, é grande. O Aves não conseguiu acionar a opção de compra, porque não tinha capacidade financeira para concretizar a operação.

Rodrigo tem contrato com o Grémio Anápolis e o AEK, agora orientado por Miguel Cardoso, é um clubes atentos ao jogador, assim como o F. C. Porto, que conhece bem o perfil humano e desportivo do jogador brasileiro.