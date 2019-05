Roland Garros: Osaka bate Azarenka e segue para a terceira ronda

Hoje às 13:21 Facebook

A japonesa Naomi Osaka, líder do "ranking" mundial de ténis, venceu, esta quinta-feira, em três "sets" a bielorrussa Victoria Azarenka, na segunda ronda do torneio de Roland Garros, segunda prova do Grand Slam de 2019, que decorre em Paris.

Osaka, primeira cabeça de série do torneio francês em terra batida, bateu a 43.ª classificada da hierarquia WTA, pelos parciais de 4-6, 7-5 e 6-3, após uma "maratona" de duas horas e 52 minutos de confronto.

Na terceira ronda, equivalente aos 16 avos de final, a japonesa, de 21 anos, vai defrontar a vencedora do encontro entre a checa Katerina Siniakova, 42.ª do "ranking" mundial, e a grega Maria Sakkari, número 30 do mundo.