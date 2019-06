Roland Garros: Thiem vence Djokovic e defronta Nadal na final

Hoje às 15:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O tenista austríaco Dominic Thiem, quarto jogador do mundo, apurou-se, este sábado, para a final do torneio francês de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' da temporada, ao vencer nas meias-finais o líder do 'ranking', o sérvio Novak Djokovic.

Num encontro maratona, que demorou quatro horas e 13 minutos e foi interrompido diversas vezes devido à chuva, Thiem vence em cinco parciais, por 6-2, 3-6, 7-5, 5-7 e 7-5.

Na final, o austríaco vai defrontar o espanhol Rafael Nadal, segundo da hierarquia, que afastou o suíço Roger Federer, terceiro, por 6-3, 6-4 e 6-2, numa reedição da final do ano passado, que foi favorável a Nadal, o 'rei' em Paris, com 11 triunfos.