Rolando e Rúben Neves testados no onze da seleção nacional

Rolando e Rúben Neves estão nesta manhã de quarta-feira a ser testados no onze titular da seleção nacional, que defronta sexta-feira o Egipto, na Suíça.

O central do Marselha é experimentado ao lado de José Fonte e as laterais estão a cargo de Cedric e de Raphael.

No meio-campo, Rúben Neves está acompanhado de João Mário e de João Moutinho, enquanto o ataque é preenchido por Ronaldo, Bernardo e André Silva.

O treino, orientado por Fernando Santos na Cidade do Futebol em Oeiras, não conta com Gelson, a treinar à parte acompanhado do fisioterapeuta António Gaspar.

Mário Rui, que se pode estrear por Portugal, afirmou em conferência de imprensa, que foi muito bem recebido e que espera ter a oportunidade de jogar.