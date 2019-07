Roma anuncia contratações com fotos de crianças desaparecidas

Hoje às 12:16 Facebook

Em parceria com duas organizações, o clube italiano pretende ajudar a localizar crianças e alertar consciências para o problema.

A National Center for Missing and Exploited Children ganhou um aliado de peso para a ajudar na missão de tentar localizar crianças desaparecidas e de alertar para o flagelo da exploração infantil.

A Roma, que esta época conta com o treinador português Paulo Fonseca, uniu-se à causa e durante o defeso todas as contratações do clube serão anunciadas juntamente com fotografias de crianças desaparecidas e detalhes sobre os desaparecimentos.

"Com todos os anúncios da contratação de novos jogadores este verão, será mostrado um vídeo com as caras e os detalhes de crianças que estão atualmente desaparecidas", lê-se no comunicado do clube romano.

Esta iniciativa também envolve a Telefono Azzurro, também envolvida na causa das crianças desaparecidas.

Numa primeira fase serão apresentados dois vídeos por jogador, um de uma criança italiana e outro de um adolescente americano.

A Roma revela ainda que está em conversações com outras organizações para fornecer informação e fotografias de outras crianças desaparecidas na Europa.