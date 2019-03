Roma comunica saída do treinador

Hoje às 17:18 Facebook

Eusebio Di Francesco já não é o treinador da Roma. A derrota e consequente eliminação da Liga dos Campeões, frente ao F. C. Porto, custou o cargo ao técnico italiano, vítima dos maus resultados.

A AS Roma comunicou oficialmente, nesta quinta-feira, que Eusebio Di Francesco já não é o treinador da equipa transalpina.

Um dia depois da derrota com o F. C. Porto no Estádio do Dragão (3-1, após prolongamento), que ditou a eliminação da equipa italiana da Liga dos Campeões de futebol, o emblema romano anunciou a saída de Di Francesco.

No comunicado oficial, a Roma agradece o contributo de Di Francesco e deseja-lhe felicidades, em futuros compromissos.