Roma confirma Paulo Fonseca como novo treinador

O técnico português troca o Shakhtar pelo futebol italiano, onde vai abraçar a segunda experiência no estrangeiro.

Está feito. Paulo Fonseca vai mesmo ser o treinador da AS Roma na próxima temporada, depois de o clube italiano ter chegado a acordo com o Shakhtar Donetsk para a contratação do técnico português.

A confirmação foi dada na manhã desta terça-feira. A duração do contrato não foi revelada.

"Estou muito motivado e mal posso esperar para chegar a Roma, conhecer os adeptos e começar a trabalhar. Acredito que podemos criar algo especial", declarou Paulo Fonseca, de 46 anos.

Já Jim Pallotta, o presidente da Roma, salientou o facto de "desde o início Paulo Fonseca ter mostrado vontade em vir para Roma".

Depois de ter treinado 1.º de Dezembro, Odivelas, Pinhalnovense, Aves, Paços de Ferreira, F. C. Porto, Braga e Shakhtar Donetsk, onde foi tricampeão ucraniano, Paulo Fonseca chega à Roma.