O AS Roma confirmou, esta quarta-feira, a chegada de Marcano para assinar contrato com o clube italiano.

Depois de ter terminado o vínculo com o F. C. Porto, o central prepara-se para ser o novo reforço da Roma, depois da apresentação do jovem croata Ante Coric.

Esta temporada Ivan Marcano fez 45 jogos pelos azuis e brancos e foi uma das peças-chave na conquista do 28.ª campeonato nacional dos dragões. Entretanto, o central espanhol já deixou uma mensagem de despedida aos adeptos do F. C. Porto.