Romário Baró lesionado antes da deslocação a Portimão

JN Hoje às 19:54

O médio Romário Baró realizou, esta sexta-feira, treino condicionado, devido a uma contusão no joelho.

Baró, que entrou aos 87 minutos pela seleção portuguesa de sub-21 no jogo com a Bielorrússia, de qualificação para o Euro2021, na terça-feira, juntou-se a Pepe, que faz treino condicionado, Marega, sujeito a treino integrado condicionado, e Sérgio Oliveira, em tratamento e trabalho de ginásio.

O F. C. Porto continua a preparar o jogo em Portimão, no domingo, a partir das 18 horas, e volta a treinar no sábado, no Centro de Treinos do Olival, em sessão que antecede a conferência de imprensa do treinador Sérgio Conceição.