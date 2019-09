Ronaldinho é embaixador do turismo mas não pode viajar

Hoje às 18:46 Facebook

Twitter

Partilhar

O astro do futebol a quem a Justiça brasileira confiscou o passaporte é o mesmo Ronaldinho Gaúcho nomeado embaixador do turismo brasileiro.

Privado de passaporte e, por isso, impedido de viajar para fora do Brasil, por via de dívidas fiscais e de outros processos em curso, desighadamente por alegados atentados ambientais, Ronaldinho foi nomeador embaixador do turismo pela Embratur, instituto dependente do Ministério do Turismo do Brasil.

A Embratur esclarece que a função do antigo 10 do Barcelona e da seleção brasileira será "puramente voluntária" e que ajudará em diferentes campanhas de promoção do turismo brasileiro. "O turismo é muito importante para criar empregos e restaurar a nossa imagem no estrangeiro", disse o próprio Ronaldinho.

Por via dos sarilhos judiciais e financeiros do ex-futebolista, a nomeação provocou muita controvérsia, sobretudo nas redes sociais. O campeão do Mundo de 2002 ficou sem passaporte por determinação do tribunal que julga um processo de dívida fiscal de milhões de euros. Ronaldinho e o irmão são acusados de construção imobiliária ilegal, ainda por cima numa área ambiental protegida, a do lago Guaíba, em Porto Alegre.