Ronaldo a postos para o Ajax

João Cancelo garante que o astro madeirense está recuperado e pode ser opção para o jogo em Amesterdão.

Cristiano Ronaldo está recuperado da lesão sofrida ao serviço da seleção nacional. O astro português já se encontra a treinar com os restantes companheiros, aparentemente sem limitações, e deve integrar o onze da Juventus no jogo com o Ajax, amanhã (20 horas), em Amesterdão, relativo à primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Companheiro do avançado, João Cancelo revelou que o compatriota está pronto para voltar à competição. "Cristiano Ronaldo tem estado a treinar-se e fará tudo para estar pronto na quarta-feira. Creio que será convocado, depois veremos se será titular. O treinador é que decide", disse o lateral português, à Sky Itália.

João Cancelo também falhou os dois últimos jogos da Juventus, com o Cagliari e Milan, mas garantiu estar pronto para defrontar o Ajax. "Estou bem. Tive apenas fadiga muscular e, por isso, não fiz os dois últimos jogos. Mas estou pronto para voltar ao campo já em Amesterdão", garantiu.