Ronaldo abre porta de saída: "Foi muito bonito estar em Madrid"

Cristiano Ronaldo proferiu uma frase enigmática depois do apito final na final da Liga dos Campeões, que deixa antever mudanças no futuro do internacional português.

"Foi muito bonito estar em Madrid. Nos próximos dias vou dar uma resposta aos fãs, eles sim estiveram sempre ao meu lado. Agora, vou aproveitar o momento. Fizemos história, isso é o que mais importa", disse CR7 à "Bein Sports", sem explicar o que quis dizer com estas palavras.

Confrontado com as declarações de Cristiano Ronaldo, Florentino Perez disse à televisão espanhola Antena 3 que toda a gente tem direito a falar. "Aqui o importante é o clube", afirmou.

"Eu estou encantado que Cristiano tenha cinco taças de campeão da Europa, tal como eu. A minha relação com ele é boa, tal como com todos os jogadores. O Ronaldo vai continuar a ser feliz. Não é uma questão de ficar ou não. A questão é que tem contrato", sublinhou o líder do Real Madrid.

Cristiano conquistou, este sábado à noite, a quinta Liga dos Campeões da carreira, com a vitória por 3-1 dos merengues frente ao Liverpool.