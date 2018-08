Ronaldo agradece pela eleição do melhor golo da época

Hoje às 17:59 Facebook

Cristiano Ronaldo agradeceu esta terça-feira a eleição pelos utilizadores do site da UEFA pela eleição como melhor golo da época o pontapé de bicicleta à Juventus, então ao serviço do Real Madrid.

"Obrigado a todos os que votaram em mim. Nunca esqueceremos aquele momento, principalmente a reação dos adeptos da Juventus no estádio", escreveu o agora avançado da equipa italiana.

A bicicleta do internacional português, nos quartos-de-final da Liga dos Campeões de futebol, recebeu 197.496 votos, superando, largamente, o segundo melhor golo, da autoria do francês Dimitri Payet, do Marselha, frente ao Leipzig, com 35.558 votos.