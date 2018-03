Ronaldo ajuda Real Madrid a carimbar passagem aos "quartos"

Ontem às 21:49 Facebook

O Real Madrid garantiu, nesta terça-feira, a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões, com uma vitória por 2-1 no Parque dos Príncipes, frente ao PSG.

Depois do triunfo por 3-1 na primeira mão, no Santiago Bernabéu, os "merengues" abriram o ativo em França pouco depois do intervalo, com um cabeceamento certeiro de Cristiano Ronaldo.

Cavani, numa carambola que acabou no fundo das redes, ainda empatou o jogo, mas, a dez minutos do fim, Casemiro dissipou todas as dúvidas, ao fazer o 2-1 para o Real.

No outro jogo do dia, o Liverpool empatou sem golos com o F. C. Porto, carimbando a passagem aos quartos de final da prova milionária.