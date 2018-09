Ronaldo é titular frente à Argélia

Sofia Esteves Teixeira 06 Junho 2018 às 17:23 Facebook

Twitter

Em antevisão ao último jogo particular de preparação para o Mundial 2018, frente a Argélia, agendado para quinta-feira, Fernando Santos confirmou a titularidade de Cristiano Ronaldo.

"O Cristiano irá atuar de início. Vamos continuar a procurar evoluir a equipa, procurar retificar o que se fez nos últimos dois jogos. É importante que a equipa possa tirar ilações. Esperamos um grande apoio do público. Era muito bom que amanhã, como sempre, os portugueses dessem resposta forte de sempre", começou por afirmar o técnico, ressalvando a importância do capitão português.

"O melhor jogador do mundo tem de ter sempre influência, em qualquer equipa do mundo. Não é possível que não tenha. Onde estiver, será sempre muito importante para a equipa dele".

Relativamente ao encontro com a Argélia, o selecionador nacional considerou que Portugal terá "um desafio difícil", frente a uma equipa com "jogadores de grande qualidade".

"Como em todos os jogos, temos sempre muita atenção sobre o adversário. A Argélia tem jogadores com enorme qualidade. O jogo de amanhã com Portugal vai ser encarado de forma diferente do que foi o jogo com Cabo Verde. É uma oportunidade dos jogadores se mostrarem. Vamos ter um obstáculo difícil", concluiu.