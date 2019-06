Ronaldo: "Juntos, podemos ser campeões"

JN Ontem às 23:13 Facebook

Decisivo no apuramento de Portugal para a final da Liga das Nações, com o hat-trick apontado no triunfo por 3-1 sobre a Suíça, Cristiano Ronaldo quer vencer a Holanda naquela que será a terceira final que vai disputar com a camisola da seleção nacional.

"Quando visto a camisola da seleção é um orgulho enorme e é uma sensação diferente do que jogar nos clubes. E, obviamente, havendo troféus em disputa ainda se torna mais especial. Foi assim com o Euro 2004, Euro 2016 e agora com esta competição. São três finais e espero ganhar duas das três, pois seria fantástico e estou com esperança", afirmou o capitão de Portugal, em entrevista ao site da UEFA.

"A equipa está otimista e jogamos em casa, por isso o que peço é que o estádio esteja bonito, com boa energia e que os adeptos passem essa energia para nós. Podem estar confiantes porque vamos tentar dar o nosso melhor dentro de campo. Juntos, podemos ser campeões", acrescentou.

Aos 34 anos, Cristiano Ronaldo mantém-se em excelente forma, tanto na Juventus como ao serviço da seleção nacional. O internacional português explica qual é o segredo para tal.

"O segredo está na minha preparação e na minha ética de trabalho, visto que ainda me sinto bem, independentemente de ter 34 anos. O importante também é a cabeça, sentir-me motivado, contente e seguir o meu percurso como jogador. Acho que ainda tenho muito para dar e sinto-me bem - o que eu quero é continuar nesta linha", finalizou.