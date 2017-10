JN Hoje às 17:57, atualizado às 17:58 Facebook

O Real Madrid venceu (2-1), este sábado, o Getafe com um golo decisivo de Cristiano Ronaldo. O Real Madrid tornou-se a primeira equipa na história da liga espanhola a conseguir vencer em 13 jogos seguidos fora de casa.

Com a vitória (2-1) deste sábado no terreno do Getafe, a equipa de Zidane subiu provisoriamente ao segundo lugar da tabela classificativa, atrás do Barcelona.

Benzema colocou os merengues na frente do marcador aos 39 minutos mas a vantagem só durou até aos 56 minutos, até Jorge Molina marcar o golo do empate do Getafe. Ao minuto 73, Cristiano Ronaldo teve uma grande oportunidade para dar a vantagem ao Real Madrid mas falhou o golo de baliza aberta.

Pouco depois, o internacional português acabaria mesmo por marcar aquele que foi o primeiro golo nesta edição da liga e selar a vitória dos madrilenos, que lhes permitiu subir ao segundo lugar, ainda que provisoriamente, da liga espanhola. Com este triunfo. O Real Madrid é a primeira equipa na história da liga espanhola a conseguir vencer em 13 jogos seguidos fora de casa.