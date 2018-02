Ronaldo marca três na vitória do Real Madrid

Ontem às 21:45 Facebook

Twitter

O Real Madrid voltou a vencer, Cristiano Ronaldo voltou a marcar. E logo a triplicar. Os merengues bateram, neste sábado, a Real Sociedad, por 5-2, na 23.ª jornada do campeonato espanhol.

Depois do empate do último fim de semana, frente ao Levante, os "blancos" reencontraram-se com os triunfos, num encontro em que faturaram por quatro vezes no primeiro tempo: Lucas, Cristiano Ronaldo (por duas vezes) e Kroos apontaram os golos dos "blancos" neste período.

Com tudo resolvido na segunda parte, ainda houve tempo para CR7 voltar a faturar e para a Real Sociedad reduzir, com golos de Bautista e Illarramendi.

O Real Madrid segue assim na terceira posição, com 52 pontos, a 16 do Barcelona.

Quanto a Cristiano Ronaldo, parece, por fim, ter reencontrado a veia goleadora no campeonato: nos últimos quatro jogos da liga espanhola, marcou sete golos.