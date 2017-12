Ronaldo melhor futebolista 2017 nos Globe Soccer Awards

Hoje às 20:39, atualizado às 20:40 Facebook

Cristiano Ronaldo foi distinguido esta quinta-feira pela quinta vez com o prémio Globe Soccer Awards destinado ao melhor futebolista no ano, enquanto Jorge Mendes foi o melhor agente do planeta pela sétima vez em oito possíveis.

"Estou muito feliz. Obrigado à minha equipa e aos meus companheiros do Real Madrid. Espero que possamos fazer o mesmo no próximo ano", agradeceu o madeirense, 21 dias depois de ter conquistado a sua quinta Bola de Ouro da FIFA, igualando Lionel Messi.

No Dubai, Cristiano Ronaldo bateu precisamente o 'astro' argentino do Barcelona, bem como o seu colega do Real Madrid Sergio Ramos, o italiano Gianluigi Buffon e o argentino Paulo Dybala, ambos da Juventus, o brasileiro Neymar e o francês Mbappé, do Paris Saint-Germain.

Na época 2016/17, o avançado português conquistou cinco títulos pelos 'merengues', nomeadamente a Liga dos Campeões e o Mundial de clubes, a Supertaça Europeia, o campeonato e Taça de Espanha.

O Real Madrid também foi eleito, pela terceira vez (2014, 2016 e 2017), a melhor equipa dos Globe Soccer Awards, que já vão na oitava edição, batendo o Mónaco, de Leonardo Jardim, e o Manchester United, de José Mourinho, um novo recorde, deixando para trás o rival Barcelona com os êxitos em 2011 e 2015.

Zinedine Zidane foi o melhor treinador, à frente de Mourinho, que venceu a Liga Europa pelos 'red devils', e dos italianos Antonio Conte (Chelsea) e Massimiliano Allegri (Juventus).

A Liga de Espanha também foi agraciada com o título de melhor campeonato e o antigo 'capitão' do Barcelona Carles Puyol recebeu o troféu carreira desportiva, batendo o italiano Alessandro del Piero.

O italiano Marcelo Lippi foi homenageado pela trajetória enquanto treinador e o alemão Felix Brych destacado como o melhor árbitro do ano.

Desde 2010, quando se iniciaram estes prémios, o empresário Jorge Mendes apenas falhou o 'título' de melhor agente em 2016, para o italiano Mino Raiola.