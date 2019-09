Ronaldo perdeu os "tomahawk" na Juventus

Hoje às 18:46 Facebook

Debate na Juventus e no calcio: o português terá perdido uma das suas armas mais temidas e já surgem estatísticas que o indicam como o segundo pior marcador de livres diretos da liga italiana.

A revista desportiva "L'Ultimo Uomo" deu-se ao trabalho de contar o destino de todas as bolas chutadas de livre direto na Serie A e conclui que Cristiano Ronaldo já não possui o que outrora foi um mais notáveis recursos do vasto arsenal ofensivo do português, os violentos e colocados remates que a imprensa inglesa alcunhou com o nome do míssil "Tomahawks" e que até foram alvo dos mais elaborados estudos da balística.

Desde que está na Juventus, CR7 não marcou qualquer golo na cobrança de livres diretos. Segundo a mesma publicação, só Camillo Ciano, fez pior: na época passada, o jogador do Frosinone falhou todas as 21 tentativas.

Se se incluírem as estatísticas da Liga dos Campeões, os números de CR7 são ainda piores. Falhou todas as 24 tentativas. Pormenor: 15 bolas ficaram na barreira, duas saíram por fora dos ferros e outras sete acabaram nas mãos dos guarda-redes.

A divulgação destes números logo abriu um debate todo "bianconero": quem deve marcar os livres diretos na Juve? As estatísticas favorecem o bósnio Pjanic, autor de um golo em seis tentativas.