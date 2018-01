Ronaldo quer sair do Real e voltar ao United, diz jornal espanhol

Hoje às 09:14, atualizado às 09:21 Facebook

O jornal desportivo espanhol "As" garante, esta segunda-feira, que Cristiano Ronaldo se sente enganado em Madrid e que o objetivo do jogador português passa por voltar ao Manchester United no próximo verão.

Depois da final da Liga dos Campeões, em que CR7 marcou por duas vezes, Florentino Perez terá garantido ao português que renovaria e melhoraria o contrato, mas a promessa não foi cumprida, apesar dos alertas de Ronaldo, adianta o "As", para explicar o motivo do descontentamento.

"Se fosse possível, gostava de reformar-me no Madrid, mas não depende de mim. Não sou eu quem mando no clube", afirmou CR7 em dezembro, numa frase que o "As" considera ter sido um dos avisos para a direção do clube.

Assim, Cristiano já terá dito a alguns companheiros de balneário que está a preparar um regresso ao United, onde jogou entre 2003 e 2009 e ganhou a primeira Bola de Ouro.