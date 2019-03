Ronaldo regressa aos convocados de Fernando Santos

Hoje às 12:31 Facebook

O selecionador Fernando Santos anunciou, esta sexta-feira, os convocados de Portugal para o arranque da qualificação para o Euro2020 de futebol.

Portugal começa a defender o título europeu conquistado em 2016, em França, frente à seleção da Ucrânia, em 22 de março, no Estádio da Luz, em Lisboa, recebendo três dias depois a Sérvia, no mesmo recinto, estando o início de ambos os jogos agendados para as 19.45 horas.

A seleção nacional vai disputar o Grupo B de apuramento para o Campeonato Europeu de 2020, que inclui ainda a Lituânia e o Luxemburgo.

Pela primeira vez, a fase final da competição vai decorrer em 12 cidades de 12 países diferentes, com Londres a receber os jogos das meias-finais e da final.