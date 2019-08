Ronny Lopes e Ben Yedder em sentidos opostos

JN Hoje às 13:53 Facebook

Rony Lopes é o mais recente reforço do Sevilha, que esta temporada tem Julen Lopetegui no comando da equipa. Quem fez o percurso inverso foi o francês Ben Yedder, que reforça os monegascos de Leonardo Jardim. Ambos os jogadores assinaram pelos respetivos clubes por cinco épocas.

Sevilha: Rony Lopes é reforço para Julen Lopetegui. O extremo, de 23 anos, que foi formado no Benfica e saiu cedo para Inglaterra, onde representou o Manchester City, chega proveniente do Mónaco e assinou um contrato válido por cinco temporadas. Rony Lopes despediu-se dos "queridos amigos do Mónaco" com uma mensagem nas redes sociais e, já treinou, em Sevilha, na manhã desta quarta-feira.

Mónaco: BenYedder faz o percurso inverso de Rony Lopes. O avançado, de 29 anos, assinou por cinco temporadas com os monegascos e regressa assim ao futebol francês, onde esteve na última vez ao serviço do Toulouse, clube que trocou para rumar aos sevilhanos a troco de nove milhões e meio de euros, em 2016.

Tondela: Tomislav Štrkalj rescindiu com o Rio Ave e assinou pelo Tondela até 2023.

Chaves: Os flavienses anunciaram, esta quarta-feira, a renovação de contrato, até 2022, com Nikola Maras. No entanto, o defesa sérvio vai ser emprestado ao Almeria, da segunda divisão espanhola, que é treinado pelo português Pedro Emanuel.

Montpellier: O emblema francês garantiu, esta quarta-feira, os serviços de Geronimo Rulli. O guardião argentino, de 27 anos, que nesta janela de transferências chegou a ser associado ao Benfica, ruma até França, por empréstimo até ao final da época.

Mönchengladbach: Ramy Bensebaini, lateral esquerdo que deu nas vistas na temporada passado ao serviço do Rennes, é o mais recente reforço do Borussia Mönchengladbach. O internacional argelino, de 24 anos, que em julho venceu a CAN ao serviço do seu país, assinou por quatro temporadas.