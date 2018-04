Rony Lopes mantém pé quente e marca no empate do Mónaco em Rennes

Hoje às 21:32 Facebook

Twitter

O internacional português Rony Lopes continua com o pé quente ao voltar a marcar no empate a um golo do Mónaco em Rennes, em jogo em atraso da 31.ª jornada da liga francesa.

Desta vez, o esquerdino português marcou de pé direito, aos 29 minutos, a passe do internacional colombiano Falcão, com um remate cruzado que restabeleceu o empate para o Mónaco, que estava em desvantagem desde o minuto 20.

A equipa da casa adiantou-se no marcador pelo central costa-marfinense Joris Gnagnon, que acudiu ao segundo poste a um cruzamento do médio bósnio Sanjin Prcic, desviando a bola para dentro da baliza.

Rony Lopes, que seria substituído aos 75 minutos por Rachid Ghezzal, foi o único português a alinhar esta quarta-feira pelo Mónaco, visto que João Mourinho está em recuperação de uma lesão, e continua a fazer uma época de alto rendimento, com 11 golos marcados no campeonato, um na Liga dos Campeões e outro na Taça de França.

Com este resultado, o Mónaco mantém o segundo lugar com 67 pontos, com 16 de atraso em relação ao líder Paris Saint-Germain, que pode sagrar-se campeão na 32.ª jornada no caso de vencer na sexta-feira em Saint-Étienne e a equipa orientada pelo treinador português Leonardo Jardim perder na receção ao Nantes, no sábado.

A equipa monegasca leva cinco pontos de avanço sobre o terceiro classificado, o Marselha, sete sobre o quarto, o Lyon, e 21 sobre o Rennes, quinto classificado.